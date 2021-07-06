قطر تعرب عن استعدادها للمساعدة على حل أزمات لبنان

أبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد.



جاءت تصريحات الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال زيارته عصر اليوم الثلاثاء قصر الرئاسة في بعبدا مع وفد مرافق ضم ارئيس جهاز امن الدولة عبد الله محمد الخليفي، السفير القطري لدى لبنان محمد بن حسن جابر الجابر، مدير مكتب الوزير السفير سعد بن علي الخرجي، السفير مشعل المزروعي، السيد عبد الله السليطي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.



ونقل الوزير القطري إلى رئيس الجمهورية " تحيات سمو أمير دولة قطر، واستعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعاني منها لبنان على مختلف الصعد".



وجدّد التأكيد "على وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني في الظروف الصعبة التي يمرّ بها".



من جهته، قال عون "إن قطر وقفت دائماً الى جانب لبنان، وأي خطوة يمكن أن تقوم بها للمساعدة على حل أزماته الراهنة، هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين ".



وأبلغ الرئيس عون وزير خارجية قطر" ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه قطر في المجالات كافة"، شاكراً ما يبديه سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتداعياتها على مختلف الصعد".



وحمّل الرئيس عون الوزير القطري "تحياته الى الشيخ تميم، وتمنياته له بدوام التوفيق والتقدم".



وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت قد وصل بعد ظهر اليوم الثلاثاء إلى بيروت في زيارة للتباحث مع المسؤولين اللبنانيين.



تأتي زيارة وزير الخارجية القطري في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية خانقة وتعثر تشكيل حكومة جديدة في البلاد.