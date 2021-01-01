مياه المنيا: تركيب حواجز مطاطية ماصة للزيوت أمام مآخذ المحطات

قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه المنيا، إن الشركة تسعى للحفاظ على سلامة ومأمونية المياه وستقوم بتركيب حواجز مطاطية ماصة للزيوت أمام مآخذ المحطات وذلك للحفاظ على سلامة المحطة وتوفير كوب مياه نظيف للمواطن المنياوي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا اليوم الإثنين، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي، حيث تم مناقشة القوائم المالية والمركز المالى للشركة عن الفترة من /٢٠٢٠/٧/١حتى٢٠٢١/٣/٣١، وإرسالها للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز المركزي للمحاسبات.

وناقش الاجتماع العمل على تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وارتفاع نسب التحصيل بالمقارنة عن نفس الفترة فى العام الماضي، وأهمية العمل على تقليل الفاقد حيث قامت الشركة بتركيب ١٢ عدادًا ذكيًا لأغربة عدد من المحطات وجاري التركيب لكافة أغربة المحطات على مستوى المحافظة.