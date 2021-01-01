إسرائيل: تراجعً فعالية لقاح فايزر المضاد لكورونا وسط تفشي سلالة دلتا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين، إن إسرائيل شهدت تراجعا في فعالية لقاح فايزر/ بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) مع انتشار سلالة دلتا من الفيروس الفتاك في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة إنه منذ 6 يونيو الماضي، انخفضت فعالية اللقاح في الوقاية من العدوى إلى 64 %. وفي فبراير الماضي، أشارت البيانات الإسرائيلية إلى أن النسبة كانت 8ر95 %.

ولا يزال اللقاح يحول دون حدوث 93 % من الأمراض الشديدة ودخول المستشفيات، مقارنة بنحو 99 في المئة في فبراير الماضي.

وتزايد عدد الإصابات المسجلة بشكل كبير منذ نحو أسبوعين في إسرائيل، تغذيها في ذلك سلالة دلتا الأكثر ضراوة التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

وذكرت وزارة الصحة أنه ثبت إصابة 334 شخصا أمس الأحد . وكانت أخر مرة سجلت فيها أكثر من 300 حالة جديدة في يوم واحد في أوائل نيسان/أبريل الماضي. وكان العديد من المصابين من الشباب.

وارتفع عدد المصابين بمرض شديد مع كوفيد-19 بشكل طفيف إلى 35. ولم تسجل أي وفيات مرتبطة بالفيروس منذ نحو أسبوعين.

وتعتبر إسرائيل دولة نموذجية في المعركة ضد الفيروس الفتاك بسبب حملة التطعيم السريعة . ويمكن أن تشير اتجاهات العدوى الحالية إلى الصراعات التي ستواجهها بلدان أخرى، حتى لو كان قد تم تلقيح الكثير من سكانها.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل حوالي 3ر9 مليون نسمة. ومن بينهم تم تطعيم 2ر5 مليون شخص تطعيما كاملا - أي نحو 56 % من السكان.

واستخدمت إسرائيل على نطاق واسع لقاح فايزر/بيونتيك فقط.