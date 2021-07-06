محافظ المنيا: مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تكلف أكثر من 20 مليار جنيه

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأت المحافظة منذ عام 2019، لافتًا إلى استفادة نصف سكان المحافظة "ثلاثة ملايين مواطن" من هذه المشروعات.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تشمل العمل على 16 قطاعًا من الصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والاتصالات والصحة والحماية المدنية والتعليم، إلى جانب مجمعات خدمية تحتوي على مركز تكنولوجي ووحدة محلية وشهر عقاري وسجل مدني فضلًا عن مجمعات زراعية.

وأوضح أن قرى المحافظة كانت محرومة من الصرف الصحي، إذ لم يتجاوز 7%، مؤكدًا أن هذا القطاع سيحقق نقلة كبيرة من خلال مبادرة حياة كريمة، التي تتضمن أيضًا إنشاء شبكات ومحطات مياه لوصولها إلى كافة القرى والتوابع الخاصة بها.

وأشار إلى أن مشروعات المبادرة تشمل العمل على خمسة مراكز، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عام وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن معدل الإنجاز في قطاع الصرف الصحي 13% وفي مياه الشرب 25%، وفي الأبنية التعليمية 35% في بعض القرى.

وأكد أن المرحلة الأولى من المبادرة تكلف أكثر من 20 مليار جنيه في مختلف القطاعات، موضحًا أن المحافظة تغلبت على عقبة عدم توفر قطع أراضٍ لتنفيذ المشروعات، ويتم عقد اجتماعات أسبوعية مع الأجهزة المعنية بما أسفر عن توفير الأراضي بنسبة 90%.

ومبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما تسعى المبادرة للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الإنسان، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.