محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، والتي يجري تنفيذها ضمن المشروع القومي وخطة الدولة لرفع كفاءة المستشفيات والارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم الرعاية الطبية المتميزة للمرضى دون أعباء مالية إضافية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة في قطاع الصحة، وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تعكس مبادئ وأهداف التنمية في كل المجالات.

وتابع سير العمل بمستشفى ساحل سليم المركزي "الاستقبال والأقسام الداخلية"، واطمئن على توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية، وذلك خلال جولة ميدانية لمتابعة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ساحل سليم، ورافقه أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بمستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد، والذي يجري إنشاؤه على مساحة 4200 متر بجوار مبنى الاستقبال للمستشفى القديم، ومن المقرر إنشاؤه من أرض و5 طوابق على أن يضم الأقسام والتخصصات كافة، وسيتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية لتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وأوضح أن النهوض بالقطاع الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية والحكومة، حيث تواصل الدولة جهودها لتطوير المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين وفق أحدث المعايير الدولية.

واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ، مؤكدًا على تقديم أوجه الدعم للإسراع في إنشاء المستشفى لخدمة مركز ساحل سليم وقراه وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على المتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية مع أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان الانتهاء من كافة الأعمال في توقيتاتها المحددة.

واستكمل المحافظ، جولته بمتابعة قسم الاستقبال والإسعاف العاجل وقسم الأشعة وبنك الدم بالمستشفى المركزي المجاور للمستشفى الجديد؛ للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والاطمئنان على صحتهم وسير العمل بالأقسام، واستمع إلى خطوات سير العمل بالمستشفى والخدمات التي يقدمها للمواطنين والتي تتحتوى على 83 سريرا منها 12 سريرا اقتصاديا و8 أسرة عناية مركزة.

كما اطمئن المحافظ، على حالة المرضى بقسم الغسيل الكلوي الذي يحتوى على 22 ماكينة غسيل كلوي، وتابع مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددًا على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم وتكثيف إجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى.

وجدد محافظ أسيوط، مناشدته للمواطنين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا؛ حفاظًا على حياتهم وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.