الفلبين: انتشال الصندوق الأسود لطائرة عسكرية محطمة

ذكر مسؤولون اليوم الثلاثاء أن المحققين العسكريين في الفلبين انتشلوا الصندوق الأسود للطائرة العسكرية التى تحطمت مطلع الأسبوع الجاري في حادث أودى بحياة 53 شخصا.

وقال رئيس أركان القوات المسلحة، سيرليتو سوبيجانا، إن القوات طوقت دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد حول موقع الحطام في بلدة باتيكول بجزيرة جولو التي تبعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا.

وأضاف: "المنطقة خاضعة لقيود حتى لا يتم العبث بالأدلة التي يجمعونها".

وقال: "من الصعب التكهن بما حدث فعلا، أمر جيد أنه تم انتشال الصندوق الأسود، نستطيع سماع المحادثات الأخيرة للطيارين والطاقم".

وأشار سوبيانا إلى شهود قدموا روايات مختلفة عن الحادث، ويتعامل المحققون معها جميعا.

وقال: "وفقا لبعض الناجين، ارتدت الطائرة ثلاث مرات لدى هبوطها، وفي الارتداد الثالث، وتحركت على نحو متعرج أثناء محاولتها الارتفاع مرة أخرى، لكنها فشلت في استعادة قوتها، وعلق جناحها بشجرة، وانحرفت الطائرة إلى اليمين وتحطمت".

وقال شهود على الأرض إن جزءا من عجلات الهبوط لم يعمل.

وكانت الطائرة طراز "سى – 130" تقل 96 فردا من الجيش عندما تحطمت واشتعلت فيها النيران، ما أسفر عن مقتل 50 جنديا، كانوا على متنها، وثلاثة مدنيين على الأرض.

وقال سوبيجانا إن الجندي رقم خمسين توفي في المستشفى مساء الإثنين، مضيفا أنه "أصيب بحروق كيميائية في الوجه، كما أنه استنشق قدرا من الدخان المتصاعد، وهو ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية".

وقال سوبيجانا إن 47 جنديا وأربعة مدنيين أصيبوا، وإن حالة بعضهم حرجة.

وكان معظم الركاب من الخريجين العسكريين الجدد الذين تم نشرهم فى جولو للمساعدة في القتال ضد جماعة أبو سياف المتشددة، التى اتهمت بارتكاب بعض من أسوأ التفجيرات وعمليات الاختطاف الكبيرة في البلاد.

وكان سكان القرية حيث تحطمت الطائرة ضمن أول من قدموا المساعدة في التعامل مع الحادث، حيث تمكنوا من سحب الجنود من بين الحطام المشتعل.

وقال سوبيجانا: "نحن ممتنون للسكان المحليين، لقد خاطروا بالذهاب إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة، إذا لم يسحبوا الناجين، لكانوا قد احترقوا أيضا".

وفي أحد مقاطع الفيديو التي تُظهر عملية الإنقاذ، سُمع صوت أحد السكان وهو يقول لأحد الجنود بصوت عال: "تماسك يا سيدي، سوف نعود حالا!".

وكانت الطائرة واحدة من أربع طائرات فقط سي-130 في سلاح الجو الفلبيني، وهناك طائرة أخرى قيد التشغيل، ولكن تم إيقاف تشغيلها الآن، والطائرتان الأخريان قيد الصيانة.