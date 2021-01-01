مبادرة جديدة لطلاب كلية إعلام جامعة مصر للتوعية بحساسية اللاكتوز

أطلق مجموعة من طلاب بكلیة الإعلام بجامعة مصر الدولیة حملة توعویة عن حساسیة اللاكتوز وھي أول مبادرة في مصر للتوعیة عنھا، تحت مسمى"صافي یا لبن... من غیر لاكتوز".

وحساسیة اللاكتوز ھي عدم القدرة على الھضم الكامل لسكر اللاكتوز في الحلیب، و یصاب من یعانون منھا بعدة مشكلات صحیة مثل الإسھال والغازات والانتفاخات بعد تناول منتجات الألبان، وعادة ما یكون نقص إنزیم اللاكتاز في الأمعاء الدقیقة ھو المسؤول عن حساسیة اللاكتوز.

وتقول المبادرة إن عدم تحمل اللاكتوز أمرا شائعا جدا حیث أنه یؤثر على حوالي 75٪ من سكان العالم، ومع ذلك لا یعد أمرا متعارف علی في مصر لأن أغلب الناس لیس لدیھا الوعي الكافي عن حساسیة اللاكتوز وماھیة أعراضها

وتظھر أعراض عدم تحكل اللاكتوز لدى معظم الناس تدریجیا مع التقدم في السن لأن الجسم یقلل إفراز أنزیم اللاكتاز تدریجیا، ویعاني العدید من الأطفال من إعراض انتفاخیة بعد تناول منتجات الألبان، ولا یستطیع الأھل تحدید مصدر المشكلة بسبب قلة الوعي.

و من المفاھیم الخاطئة التي تھدف الحملة لتغییرھا ھي أن البعض یعتقد أن منتجات الألبان ھي المصدر الأساسي الذي یساھم في عملیة النمو ، وعلى أساس ذلك تسعى بعض الأمھات للإعتماد علیھا كمصدر وحید للكالسیوم، فلا یتوقفون عن تقدیم منتجات الألبان لأطفالھم حتى لو كانوا على علم بأن أبناءھم یعانون من حساسیة اللاكتوز.

ومن الفحوصات المتبعة لكشف حساسیة اللاكتوز فحص الھیدروجین في النفس بعد شرب سائل غني باللاكتوز على فترات منتظمة، ویعد وجود كمیات كبیرة من الھیدروجین في النفس مؤشرا على عدم ھضم اللاكتوز وامتصاصه بشكل جید، أما الفحص الآخر فھو فحص الدم لكمیة الجلوكوز بعد شرب سائل غني باللاكتوز بساعتین فإذا لم یرتفع مستوى الجلوكوز في الدم فذلك یعني أن الجسم لم یھضم ذلك الشراب ولم یمتصه بشكل جید.

تدعو الحملة الشباب والأمھات للتعرف على الطرق المثلى للتعامل مع حساسیة اللاكتوز وھي عن طریق استبدال الحلیب البقري بمنتجات خالیة من اللاكتوز أو بدائل الحلیب مثل حلیب اللوز، حلیب جوز الھند أو حلیب الصویا.

ویمكن العثور على ھذه المنتجات بسھولة في معظم محلات السوبر ماركت في قسم الألبان.

ویرجع سبب تسمیة الحملة "صافي یا لبن..من غیر لاكتوز" ھو دعوة الناس الذین یعانون من حساسیة اللاكتوز للتصالح مع منتجات الألبان ولكن بشكل اخر وھو عن طریق الاعتماد على بدائل اللبن الخالیة من اللاكتوز.

وتشتق جملة " صافي یا لبن" من المثل المشھور " صافي یا لبن حلیب یا قشطة "، حیث جرت العادة في مجتمعنا المصري وتحدیدا بین الأفراد المتخاصمین عند التوصل لحل الخصومة القائمة فیما بینھم أو لمشكلة ما قد یتعرضون لھا أن یقولوا لبعضھم البعض "صافي یا لبن حلیب یا قشطة " كتعبیر عن إزالة الخلافات بينهم.