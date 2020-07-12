مجموعة من الحزبين بمجلس النواب تدعم الصفقة بين بايدن والشيوخ بشأن البنية التحتية

أعربت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن تأييدها لصفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن البنية التحتية والمقدرة بـ 579 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا يعطي التسوية زخما جديدا مع بداية شهر مهم في جدول اعمال الادارة الأمريكية.

ودعا تجمع من 58 عضوا لحل المشكلات، في بيان يدعم صفقة بايدن مع 10 أعضاء في مجلس الشيوخ، إلى إجراء تصويت مستقل سريع في مجلس النواب- الذي تترأسه الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي ربطت موافقة مجلس النواب على الصفقة بموافقة مجلس الشيوخ بعد ذلك على مشروع بشأن الميزانية يتضمن ضرائب وإنفاق الاجتماعي أكبر.