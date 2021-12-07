 حياة كريمة.. محافظ الفيوم: نسب تنفيذ المجمعات الخدمية تخطت 95% - بوابة الشروق
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حياة كريمة.. محافظ الفيوم: نسب تنفيذ المجمعات الخدمية تخطت 95%

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 6 يوليه 2022 - 9:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يوليه 2022 - 9:08 م
قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن نسب التنفيذ في المجمعات الخدمية التي يتم إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة تخطت 95%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن ثمانية مجمعات خدمية تم إنشاؤها بالفعل داخل الوحدات المحلية داخل مركز يوسف الصديق.

وأوضح أن نسب تنفيذ المجمعات الزراعية تفوق الـ80%، مشيرًا إلى أنه فيما يخص مشروعات محطات الصرف الصحي فقد تم استلام الأراضي الخاصة بها، وكذا أراضي محطات الرفع.

ونوه بأن، مكون الصرف الصحي هو الأصعب في المشروع بسبب وجود كتلة سكنية مستقرة، لافتًا إلى أن إنشاء خطوط صرف صحي أو محطات رفع أو محطات معالجة تحتاج قطع أراض داخل الكتل السكانية.

ولفت إلى أن الأعمال تتم في قرى مأهولة بالسكان، حيث يتم غلق بعض الطرق بشكل اضطراري لتنفيذ الأعمال وبخاصة أعمال الصرف الصحي.

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