 بروتوكول تعاون بين جامعة السادات وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - بوابة الشروق
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بروتوكول تعاون بين جامعة السادات وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

جامعة السادات
جامعة السادات
محمد مجدي
نشر في: الأربعاء 6 يوليه 2022 - 9:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 يوليه 2022 - 9:16 م

وقع أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع إسماعيل عبدالغفار فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر كلية الهندسة بفرع الأكاديمية بشيراتون.
ويهدف برتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات وكلية النقل البحري بالأكاديمية، إلى الاستفادة من الخبرات في مجالات الغوص والعلوم الرياضية؛ لتحسين قدرات الطلاب والخريجين مما يُساعدهم على المنافسة في سوق العمل.
شهد مراسم توقيع البروتوكول، عادل بلال نائب رئيس الأكاديمية ود. محيي السايح عميد كلية النقل البحري، ود. أحمد عبدالحكيم وكيل كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات، ود حسين عبدالسلام بقسم علوم الرياضة بكلية النقل البحري.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، شاهد الحضور نماذج لمشاريع طلاب الكلية في مختلف التخصصات، كما التقى رئيسا الجامعة والأكاديمية أعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلاب؛ لمناقشة المشروعات التي تعكس المستوى الرفيع للطلاب والطالبات ومدي الجهد الكبير المبذول من جانبهم.
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