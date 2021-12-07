محافظ دمياط تبحث خطة مشروعات خمس قرى بمركز دمياط ضمن حياة كريمة

بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة مشروعات مقرر تنفيذها، في مركز دمياط المدرجة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لشبكات المرافق والمنشآت القائمة حاليا، في قرى عزب النهضة و العنانية والشعراء والسيالة والخياطة، بعدد 9 قرى أم، والتوابع اجمالي 10 وحدات محلية، بعدد 15 قرية و 89 عزبة، مدرجين بالمبادرة بمركز دمياط، كما شمل العرض الذي قدمه رؤساء القرى دراسة الوضع القائم، ومناقشة إمكانية تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت بالقطاعات المختلفة، وفقا للمعايير والاشتراطات الخاصة بكل قطاع، وكذلك بحث سُبل الاستفادة من الأراضي المتاحة لاقامة مشروعات تخدم تلك القرى.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على جميع احتياجات القرى الخمس لتغطيتها بكافة الخدمات، وذلك لوضع الملامح الرئيسية والتفصيلية لخطة التطوير، تمهيدا لاستكمال رسم هذا المخطط لباقي القرى، كما أكدت أنه يجرى دراسة الرؤى الأساسية للمرحلة الثانية المدرج بها مركزى دمياط والزرقا، للعمل فى ضوئها لتحقيق أهداف المشروع القومي العملاق لتطوير الريف المصري.

حضر الاجتماع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، و العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكري، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وعدد من رؤساء الوحدات القروية.