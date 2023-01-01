تراجعت أسعار النفط العالمية في تعاملات، اليوم الخميس، قبل صدور بيانات مخزونات الخام في الولايات المتحدة، في الوقت الذي عززت فيه بيانات الوظائف الأمريكية توقعات زيادة أسعار الفائدة مجددا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، فقد مكاسبه الطفيفة المبكرة، وتراجع إلى أقل من 72 دولارا للبرميل.

وجاء أغلب الضغط على سوق النفط من بيانات الوظائف الأمريكية المنشورة اليوم، والتي أشارت إلى إضافة الشركات الأمريكية عددا كبيرا من الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي، مما بدد تأثير توقعات إعلان تراجع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بنحو 4ر4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال يونيو الماضي بأكثر من التوقعات.

وقالت شركة "إيه دي بي" لمعالجة الرواتب إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بواقع 497 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد قفزة بواقع 267 ألف وظيفة تقريبا في مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وتجاوز عدد الوظائف الجديدة كل توقعات المحللين، التي كانت 228 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بمقدار 278 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية، وهو ما يعزز احتمالات زيادة أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.17 دولار إلى 70.62 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 1.22 دولار إلى 75.43 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك فيما أعلنت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في أسعار تصدير نفطها الخام إلى أوروبا ودول البحر المتوسط، في حين رفعت أسعار التصدير إلى آسيا بشكل غير متوقع وهو ما يمكن أن يهدد بتراجع الطلب على النفط السعودي في السوق الآسيوية، حيث يواجه منافسة من النفط الروسي الذي يباع بأسعار مخفضة.

وبحسب الأسعار الجديدة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فإن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط رفعت أسعار كل درجات الخام المصدرة إلى الولايات المتحدة وشمال غرب أوروبا والبحر المتوسط في الشهر المقبل مقارنة بأسعار الشهر الحالي.

كما رفعت سعر تصدير الخام العربي الخفيف الذي يسيطر على صادرات النفط السعودي في آسيا.

وارتفع السعر الرسمي للتصدير إلى أوروبا بمقدار 80 سنتا للبرميل، وهو ما يزيد كثيرا عن الارتفاع في أسعار التصدير إلى الولايات المتحدة وآسيا.

في الوقت نفسه، بلغ سعر الخام العربي الوسيط في سوق البحر المتوسط 3.20 دولار فوق سعر النفط القياسي، في حين يزيد سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 3.50 دولار للبرميل فوق سعر النفط القياسي العالمي وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي.