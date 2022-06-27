فيات تقرر وقف استخدام اللون الرمادي في سياراتها

في الوقت الذي تسيطر فيه ألوان الأبيض والأسود والرمادي على أغلبية سياراتها، قالت شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات إنها تخلت عن نظم الطلاء أحادية اللون لآنها "ليست مبهجة" بما فيه الكافية.

وقالت الشركة المملوكة لمجموعة السيارات متعددة الجنسية ستيلانتس "اليوم إنه يمثل اختراقا بالنسبة لفيات وصورة علامتها التجارية، أن تتوقف عن إنتاج اليسارات رمادية اللون وترحب بعالمها الجديد ذي الألوان الزاهية".

وأضافت "اعتبارا من اليوم ستكون ألوان سيارات فيات الآن وفي المستقبل مستمدة من ألوان بحر وشمس وأرض وسماء إيطاليا" لمواجهة اتجاه عالمي لاستخدام ألوان الأسود والرمادي والأبيض. يجب أن تكون المركبات أكثر بهجة من ذي قبل".

وبحسب أحدث أرقام شركة صناعة الكيماويات الألمانية باسف، فإن سيارة واحدة فقط من بين كل 4 سيارات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مطلية بألوان زاهية، في الوقت نفسه فإن 67% من السيارات إما بيضاء ونسبتها 29% أو سوداء ونسبتها 19% أو رمادية ونسبتها 19%.

وتقول شركة فيات إنها "قررت وقف إنتاج سيارات فيات رمادية اللون" في محاولة لربط علامتها التجارية "بالمرح والألوان الزاهية والتفاؤل".

وأرفقت فيات بيانها الصحفي بلقطات لسيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) يتم رفعها من وعاء مملوء بطلاء لونه برتقالي.

وكما هو معروف فإن اللون البرتقالي يستخدمه نشطاء الدفاع عن البيئة في أعمالهم الاحتجاجية ضد ما كل ما يعتبرونه نقصا في الإجراءات الحكومية لوقف ظاهرة التغير المناخي.

ويستهدف النشطاء مقار شركات الوقود الأحفوري والطائرات الخاصة والطرق السريعة والمتاجر الفاخرة في مختلف دول غرب أوروبا لطلائها باللون البرتقالي احتجاجا على أنشطتها.

وستكون السيارة الجديدة فيات 600 إي أول سيارة تحصل على خليط الألوان الجديد، بظلال نابضة بالحياة تعود إلى السبعينيات، حيث كان يتم طلاء الكثير من السيارات بألوان الأصفر الكاري والأزرق الكهربائي وهو أحد تدرجات اللون الأزرق السماوي والأخضر الفاتح.