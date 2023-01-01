رويترز: بايدن وأردوغان ربما يلتقيان في قمة الناتو

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ربما يلتقيان خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليتوانيا الأسبوع المقبل.



وأضاف أحد المصادر، أنه من المرجح عقد اجتماع وجيز بين بايدن وأردوغان خلال القمة ويجري الإعداد لذلك الآن. بينما قال مسئول أمريكي إن من المحتمل عقد اجتماع "جانبي" بين الزعيمين، لكن لم يجر الترتيب له بعد.



ويعارض أردوغان بشدة طلب السويد الانضمام إلى الحلف بينما أبدى بايدن دعما قويا لها، ومن المرجح أن يطغى موضوع السويد على أي محادثات بينهما.