أول تعليق من الإسماعيلي على التصريحات المنسوبة لـ محمد حسن

كشف الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي، حقيقة التصريحات المنسوبة إلى لاعبه محمد حسن، بشأن صحة إلغاء هدفه في مباراة الأهلي.

وكان أحمد الغندور حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي قد ألغى هدفا سجله محمد حسن، بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو «VAR» بداعي وجود لمسة يد على اللاعب.

وعقب نهاية المباراة، قال مقدم برنامج «كورة كل يوم» إن محمد حسن ممنوع من الظهور إعلاميًا بإذن من الجهاز الفني للإسماعيلي، ولكنه أكد له على صحة إلغاء الهدف لوجود لمسة يد عليه.

وقال النادي الإسماعيلي في بيان رسمي، اليوم الخميس: «كما نؤكد أن الجهاز الفني لفريق الكرة بالإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، نفى ما نشر على لسان لاعب الوسط محمد حسن، بشأن الهدف الذي سجله».

وأضاف البيان: «وأكد كافة خبراء التحكيم صحته وعدم لمس الكرة بيده كما تصرف الحكم أحمد الغندور وألغى الهدف».