مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نتواصل مع كافة الأطراف الدولية بشأن العدوان على جنين

أدان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، الهجمات التي تشنها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنه إرهاب ضد دولته.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي حول العدوان الإسرائيلي على جنين، نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أنه تم البدء في اتخاذ عدة إجراءات على المستوى الدولي مع مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة، منوهًا أنه أرسل خطابين إلى مجلس الأمن خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه تواصل مع مكتب رئيس الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن كافة، هذا إلى جانب التخطيط لاجتماعين مع رئيس الجمعية؛ لوضع الصورة كاملة للموقف الجاري في جنين ومعسكر اللاجئين وقرارات القيادة الفلسطينية.

ولفت إلى ضرورة حماية المواطنين الفلسطينيين، معربًا عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة في طلب عقد مؤتمر عاجل لمجلس الأمن ليكون هناك مفاوضات ومشاورات، بشأن الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص في مخيم ومعسكر جنين.

وشدد أن فلسطين بحاجة إلى حراك في اتجاه حماية المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار 334 بشأن المستوطنات غير القانونية، وضرورة إيقافها طبقًا لقرار مجلس الأمن.

ولفت إلى ضرورة تطبيق المحاسبة على الاحتلال الذي ارتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، من إطلاق الصواريخ وتدمير المنازل والإصابات التي لحقت بصفوف المدنيين والنساء والأطفال، ولا بد من تطبيق المحاسبة.