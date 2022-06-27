رئيس بيلاروس: قائد فاجنر عاد إلى روسيا

أعلن رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو اليوم الخميس، إن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين عاد إلى روسيا بعد قضاء فترة قصيرة في بيلاروس، في حين بقيت قواته في المعسكرات، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بيلاروس.