بريطانيا تعتزم استهداف صناع القرار في إيران بنظام عقوبات جديد

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، اعتزامها إنشاء نظام عقوبات جديد يستهدف صناع القرار في إيران.



ويمنح نظام العقوبات الجديد صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار، بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين، بحسب وكالة "رويترز".



ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.



من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان: "النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدّر (يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية".