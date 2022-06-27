جاك الصينية تطور أول محرك سيارة ركوب يعمل بالأمونيا

رغم أن الأمونيا مادة كاوية شديدة الخطورة، فإن شركة صناعة السيارات الصينية جوانجشو أوتوموتيف جروب كومباني (جاك) طورت ما يمكن اعتباره أول محرك سيارة ركوب يعمل بالأمونيا كوقود.

وتقول شركة جاك إنها تغلبت على مشكلة احتراق الأمونيا بصورة بطيئة للغاية، لذلك يمكن استخدام التكنولوجيا الخاصة بها في صناعة السيارات.

ويمكن أن يحرق النموذج الاختباري للمحرك سعة 2 لتر، الأمونيا السائلة بطريقة آمنة وكفاءة عالية. وقالت الشركة إنها "متحمسة جدا للقيمة التي يحققها هذا التطور للمجتمع و احتمالات الاستخدام التجاري لها".

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تقول الشركة الصينية إن أقصى قدرة للمحرك تبلغ 120 كيلووات (161 حصان) مع خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 90% مقارنة بمحركات الوقود التقليدي.

يذكر أن مخاطر وصعوبة تداول واستخدام الأمونيا كوقود، أدى إلى قصر التفكير في استخدامها كوقود للسفن والطائرات والشاحنات والقطارات، وليس في سيارات الركوب.

يشار إلى أنه يتم إنتاج وتوزيع الأمونيا على مستوى العالم بكميات كبيرة وتستخدم بشكل أساسي في صناعة الأسمدة الزراعية.

وفي حين ينظر إلى الهيدورجين منذ وقت طويل باعتباره وقود مستقبلي، فإنه يؤدي إلى تآكل الصلب مما يجعل استخدامه كوقود صعب من الناحية العملية، وهو ما دفع شركات صينية إلى تحويل الهيدروجين إلى أمونيا واستخدام الأخير كوقود سائل.

وبحسب بلومبرج نجحت شركة جاك في تطوير محرك احتراق قادر على العمل بالأمونيا السائلة، والذي يمثل وقودا صديقا للبيئة لأنه يحتوي على الهيدروجين وليس الكربون، مما يجعله وقودا أفضل في الاحتراق وأقل تلويثا للهواء.

وتقول جاك إن محركها هو الأول في العالم الذي يعمل بالأمونيا، في حين كان باحثون كوريون جنوبيون قد أجروا تجارب على محرك يعمل بمزيج الامونيا والبنزين في أوائل العقد الماضي.

ويمكن لمحركات الديزل والأمونيا الاستخدام المزدوج لنوعي الوقود بنجاح، رغم زيادة نسبة عادم أوكسيد النيتروز، في حين أن كميات الأمونيا غير المحترقة في العادم تحتاج لتركيب أنظمة معالجة بعد الاحتراق.

ويقول خبراء إن شركة جاك ستواجه صعوبة كبيرة في إدخال محركات الأمونيا إلى صناعة السيارات في العالم بسبب عدم توافر البنية التحتية المطلوبة للوقود الجديد.