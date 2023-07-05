هولندا تعلن حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس

ويعد الحظر غير قابل للتنفيذ قانونا، لكنه قد يصبح كذلك في المستقبل.

وقال وزير التعليم، روببرت ديجكراف: "على الرغم من أن الهواتف المحمولة متشابكة تقريبا مع حياتنا، إلا أنها لا تنتمي إلى الفصل الدراسي".

وأضاف: "يجب أن يكون الطلاب قادرين على التركيز هناك، فضلا عن منحهم كل فرصة للتعلم الجيد. نحن نعلم من البحث العلمي أن الهواتف المحمولة تعطل ذلك".

وخلصت دراسات مختلفة إلى أن تقييد وقت الأطفال أمام الشاشات مؤثر في تحسين الإدراك والتركيز.