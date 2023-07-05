التشفير: هل يجب على شركات التكنولوجيا الكبيرة قراءة رسائل عملائها؟

وقد قبلت معظم الحكومات والوكالات الأمنية على مضض صعود التكنولوجيا حتى أربع سنوات ماضية، عندما أعلن زوكربيرغ على خشبة المسرح أن تطبيق ماسنجرMessenger، ثم انستاغرام Instagram سيتحولان وبشكل دائم إلى نظام التشفير من طرف إلى طرف.

وأضاف "سنعمل على تمكين أكثر من ملياري شخص حول العالم من إجراء معظم محادثاتهم الشخصية مع بعضهم البعض بشكل أكثر خصوصية".

ومنذ ذلك الحين، بدأ زوكربيرغ وجيش من المهندسين ببطء وهدوء في العمل على المشروع. وترفض الشركة التحدث إلى المراسلين والصحفيين حول كيفية سير المهمة العملاقة أو متى سيحدث التحول الكبير. لكن عبارة "بنهاية عام 2023" هو كل ما قيل من الشركة للصحفيين.

في غضون ذلك، تزايدت الدعوات لوقف هذا التحول أو الحصول على ضمانات.

وانتقدت السلطات في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة والهند وتركيا واليابان والبرازيل - بالإضافة إلى وكالات إنفاذ القانون مثل الإنتربول - التكنولوجيا.

لكن لم تخاطر أي حكومة في العالم الديمقراطي بإصدار قانون يتعارض مع هذه التطبيقات الشعبية - حتى الآن.

إن جعل شركات التكنولوجيا تبني نوعا من الأبواب الخلفية التقنية للسماح بمراقبة الرسائل بحثا عن أي مواد غير قانونية هو أحد المبادئ الأساسية لقانون الأمان على الإنترنت واسع النطاق في المملكة المتحدة، والذي يبدو من المحتمل أنه سيتم تمريره إلى قانون في المستقبل القريب.

وتقول الحكومة البريطانية إنه إذا لم يعد بإمكان ضباط الشرطة من سؤال شركة ميتا عن محتويات رسائل الأشخاص، فإنهم سيفقدون مصدرا رئيسيا للأدلة التي يستخدمونها بانتظام لإدانة المجرمين أو الإرهابيين.

وهناك قلق خاص بشأن إستغلال الأطفال عبر الإنترنت سراً.

فقد كتبت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إلى زوكربيرغ يوم الاثنين أن التشفير التام من طرف إلى طرف "سيكون بمثابة الهدية الكبيرة لأي شخص يريد إيذاء واستغلال طفل".