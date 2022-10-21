هيئة المجتمعات العمرانية تحذر من إعلانات مضللة عن بيع فيلات ببني سويف الجديدة: تحت ولايتنا

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الانصياع وراء إعلانات مضللة من إعلان بعض الأفراد والشركات عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن فتح باب الحجز اعتباراً من 10/7/2023 لبيع فيلات بمساحات 400م2 "مبانٍ وحديقة" داخل كومباوند بالحي الـ14 على طريق الجيش مباشرة على مساحة 40 فدانا داخل حدود مدينة بني سويف الجديدة، مؤكدة أنها لم تخصص أي قطع أراضٍ للشركة صاحبة الإعلان.

وأكدت الهيئة أنها هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

وأهابت الهيئة بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات عدم الاضطلاع بأي نوع من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة على أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة.