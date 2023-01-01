بروتوكول تعاون بين مهرجاني الغردقة السينمائي ولبنان للسينما والتلفزيون

وقع مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى، بروتوكول تعاون مع المهرجان اللبنانى للسينما والتلفزيون برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، خلال لقاء عقده الاتحاد العام للفنانيين العرب برئاسة المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين بمصر.

حضر اللقاء الكاتب الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية الدولى، ورئيس جمعية نقاد وكتاب السينما المصريين.

ونشرت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، صور توقيع البرتوكول برعاية مسعد فودة، والذي وجهت له إدارة مهرجان الغردقة السينمائي الشكر والتقدير لدعمه مهرجان الغردقة، والذي يستعد لإطلاق دورته التأسيسية، والمقرر إقامتها في الفترة من 21 وحتى 27 سبتمبر المقبل.