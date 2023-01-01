قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الريادة الفنية المصرية معترف بها لدى الكل، واصفا مشروع "الأساتذة" بالعظيم، مشيرا إلى أن قناة الحياة تعيد توزيع التراث الفني من خلال مشروع الأساتذة.

وأضاف الشناوي، في تصريحات له على شبكة تليفزيون الحياة، أن الفنان مدحت صالح لديه وجهة نظر مختلفة في الأداء الصوتي، مشيرا إلى أن الغناء في حد ذاته شيء عظيم والتوزيع دائمًا ما يكون فيه نبض عصري ورؤية عصرية جديدة والزمن نفسه يطرح معالجات مختلفة.

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حفل "الأساتذة ومدحت صالح" على الهواء مباشرة غدًا، وذلك في إطار اهتمامها بنقل الأحداث الفنية الكبرى، والمهرجانات والكرنفالات الفنية المختلفة، دعمًا منها لقوة مصر الفنية الناعمة، وللطرب المصري والعربي الأصيل.