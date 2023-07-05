انعقاد الاجتماع الطارئ لإذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي لمواجهة تدنيس المقدسات

عقد الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ظهر اليوم الأربعاء عبر تقنية الزووم اجتماعًا طارئًا (عاجل) مع رؤساء المؤسسات الإعلامية بالدول أعضاء اتحاد اذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي وذلك لمناقشة آلية مواجهة تدنيس المقدسات الدينية والتي تمثلت مؤخرا في حادثة حرق كتاب الله الكريم بالعاصمة السويدية، وجاء البيان الختامي علي النحو التالي.

يدين الاتحاد وأعضائه بشدة التصرف المتطرف غير المسئول الذي حدث في مملكة السويد مؤخرا حيث تم التعدي على حرمة القرآن الكريم خارج المسجد المركزي بالعاصمة ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى عام 1444.

ويستنكر التدنيس المتكرر للمقدسات الدينية الإسلامية، مبديا أسفه العميق لإصدار السلطات تصاريح تسمح بتنفيذ ذلك.

يدعو الإتحاد أعضائه إلى التناول الإعلامي المكثف وإنتاج البرامج التي تتناول التعايش بين المواطنين، كافلة للحريات الشخصية وحرية التعبير مع عدم المساس بالمقدسات الدينيةً.

التوجه الإعلامي إلى الدول الغربية وإقامة الورش والمحاضرات هناك، ودعوة الإعلاميين والصحفيين من أجل الحوار وينعكس ذلك عبر وسائل الاعلام لديهم

التنسيق مع الأجهزة المتفرعة، والمتخصصة والجامعات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي و المتواجده في مختلف العواصم العالمية ( انقرة، الرباط، القاهرة، جدة، دكا) من اجل تفعيل إيصال الرسالة السابقة، كل كيفما يتيح له مجاله، ومن اجل العمل في محيطه الجغرافي.

التواصل مع الجاليات المسلمة في الدول الغربية ومدها بالبرامج والمحاضرات التي تدعو على التعايش السلمي والحوار واحترام الاخر وعدم التمييز الديني.

الاهتمام كل الاهتمام الإعلام الإلكتروني ومنصاته المختلفة كلها وإنتاج محتوي عصري من خلال التعاون مع كل الدول الاعضاء، علي ان يكون عاكسًا لروح الدين السمح والخلق الإنساني القويم، وتم اقتراح بتشكيل لجنه خاصة، أو لتكون لجنة الاعلام الالكتروني بالاتحاد منوطة بهذه المهمة، كما تم اقتراح بتيسير مهمتها إداريا سواء بالمحتوي أو بزيادة عدد الأعضاء من مختلف البلدان.

عقد اجتماعات دورية لايجاد آليات ومتابعة تنفيذ المقترحات السابقة من خلال لجان الاتحاد المنبثقة.