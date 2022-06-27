كينيا تحصل على قرض مجمع بقيمة 500 مليون دولار

فوضت كينيا مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية لترتيب قرض مجمع بقيمة 500 مليون دولار على شريحتين مدة الأولى 3 سنوات والثانية 5 سنوات، بحسب بيان من بنك ستاندرد تشارترد كينيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كينيا فوضت بنوك سيتي بنك وراند مرشانت بنك وستاندرد بنك أوف ساوث أفريكا وستاندرد تشارترد بنك لترتيب القرض.

كما يشارك بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في القرض كمدير للاكتتاب، في حين سيتم تخصيص مشاركته في الشريحة الأطول أجل من القرض.

وتعتزم كينيا استخدام القرض لتمويل مشروعات تنموية.

وفي مايو الماضي قال وزير الخزانة الكيني، نجوجونا ندونجو في ، إن الحكومة تلقت أكثر من 300 اقتراحا بشأن إدارة سندات دولية بقيمة مليار دولار وتستحق السداد في العام المقبل.

وأضاف أن الوزارة تبحث عن مديرين رئيسيين "لتقديم المشورة بشأن المسار الفعال لحل مشكلة السندات الدولية 2024"، وذلك في أعقاب إعلان مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف كينيا بسبب مخاطر نقص السيولة التي تواجهها.

وأكد الوزير أن الحكومة "ملتزمة بإدارة الدين العام بفاعلية وتقليل مخاطر التخلف عن السداد في كل الأوقات.. شروط السوق المتشددة بشكل مؤقت ستقود إلى تسريع وتيرة خفض الإنفاق المالي".

ويأتي ذلك فيما تعتزم كينيا العودة للأسواق المالية الدولية بعد توقف استمر عامين، لإعادة تمويل سندات دولية بقيمة ملياري دولار مستحقة في يونيو 2024،

وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام في كينيا، هارون سيريما، إن عائدات بيع السندات سوف تستخدم في إعادة تمويل السندات الدولية أجل عشر سنوات التي تم طرحها في عام 2014.