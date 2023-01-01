الولايات المتحدة: الحرس الثوري احتجز سفينة تجارية في منطقة الخليج

أعلنت البحرية الأمريكية، مساء اليوم، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة تجارية "يُحتمل أن تكون متورطة بأنشطة تهريب" في المياه الدولية بمنطقة الخليج.



جاء ذلك في بيان صادر عن الأسطول الخامس في البحرية الأمريكية ومقرّه البحرين، اليوم، ونقلت عنه قناة الحرة المحلية.



وقال البيان: "في 6 يوليو احتجز الحرس الثوري سفينة تجارية يُحتمل أن تكون متورطة بأنشطة تهريب أثناء عبورها الخليج العربي في المياه الدولية".



وتابع: "نشرت القوات البحرية الأمريكية أصولًا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب"، مضيفًا أنه بعد "تقييم ظروف الحادثة، لم يستدع الأمر مزيدًا من الاستجابة".



وتأتي الحادثة غداة إعلان القوات الأمريكية إحباط محاولتين نفذتهما البحرية الإيرانية لاحتجاز ناقلتَي نفط تجاريتين بالمياه الدولية قبالة سواحل عُمان، قائلة إنّه في إحدى المحاولتين أطلق الإيرانيون النار على ناقلة، وفقا لوكالة الأناضول.



إلا أن طهران قالت، الخميس، إن قواتها سعت لاعتراض ناقلة نفط اصطدمت بسفينة إيرانية.



وتأتي هذه الحوادث في وقت تسعى الولايات المتحدة لعقد حوار مع طهران بشأن نقاط خلافية عديدة في مقدمتها الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي وافقت بموجبه إيران على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.