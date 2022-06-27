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الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الموسم الجديد للدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:34 م | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:34 م

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، مؤتمرًا صحفيًا مساء الأحد المقبل، للإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن اتحاد الكرة عن إقامة المؤتمر في السابعة من مساء الأحد، في العاصمة الإدارية، للحديث عن شكل الموسم الجديد من بطولة الدوري وتفاصيل البطولة.

ومن المنتظر أن ينتهي الموسم الحالي من الدوري يوم 16 يوليو الجاري، بمواجهة الزمالك وفاركو على ملعب ستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساءً، فيما يختتم الأهلي مبارياته المؤجلة يوم 26 من الشهر ذاته.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الموسم الحالي من البطولة برصيد 72 نقطة، ويحتاج لـ5 نقاط فقط لحسم تتويجه باللقب، ويتبقى له 6 مباريات، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 56 نقطة، وخسر لقبه المتوج به في آخر موسمين بشكل رسمي.


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