موسكو: القوات الجوية الروسية والسورية تبدآن المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة في سوريا

بدأت القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة للقوات الجوية ووحدات الحرب الإلكترونية بين البلدين، حيث ستتم ممارسة السيطرة على المجال الجوي في الجمهورية العربية السورية وفحص فعالية وسائل الدفاع الجوي الروسية في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تجري القوات الجوية الروسية بالتعاون مع سلاح الجو السوري العربي الجمهوري المرحلة الأولى من التدريبات المشتركة. تتم ممارسة سيطرة المجال الجوي في سوريا، ويتم فحص كفاءة نظام الدفاع الجوي التابع للقوات الروسية"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وبالإضافة إلى الطيارين، يشارك في التدريبات وحدات الحرب الإلكترونية لممارسة رد الهجمات الجوية المفترضة.

وستستمر التدريبات المشتركة في سوريا حتى منتصف يوليو.