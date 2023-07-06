محافظ شمال سيناء منشآت تعليمية جديدة تحقق طفره كبيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه يجري إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش تضم عدد من المدارس متنوعة التعليم.

وأضاف المحافظ خلال حفل ختام العام الدراسي وافتتاح موسم الأنشطة الصيفية والذي نفذته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في المدينة الشبابية بالعريش، بحضور حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة، أن قطاع التعليم بشمال سيناء يشهد طفرة كبيرة.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شمال سيناء من بينها مشروعات في قطاع التعليم من بينها إنشاء عدة مدارس وإنشاء إدارة تعليمية جديدة في مدينة العريش.

أعلن المحافظ عن تنفيذ لقاءات جماهيرية خلال الفترة القادمة مع مختلف القطاعات بحضور القيادات التنفيذية للتعرف على الاحتياجات والمشكلات والعمل على حلها.

وعلى هامش الحفل تفقد المحافظ معرض فني للوحات الفنية، كما تضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية والاغاني الدينية لطلبة المدارس.

وفي ختام الحفل، أجرت مي مؤنس موجهة لغة إنجليزية لقاء حواريا مع محافظ شمال سيناء عن التنمية في المحافظة.