إعدام 51 مدانا بالسعودية منذ بداية العام الجاري

ارتفع عدد الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في المملكة العربية السعودية، منذ بداية العام الجاري إلى 51 مدانا، معظمهم من الإرهابيين ومهربي المخدرات، بعد تنفيذ حكم الإعدام اليوم الخميس، في حق سعودي أدين بقتل أحد المواطنين بإطلاق النار عليه بمنطقة مكة المكرمة.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها اليوم الخميس، أن "هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي - سعودي الجنسية – أقدم على قتل / عايض بن حمود بن سودان الشلوي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه وضربه وسلب مركبته وسلاحه وسلب عدة مركبات أخرى، وتعاطي مادة الإمفيتامين المخدرة وعقوق والدته".

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله.

وحذرت وزارة الداخلية كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.