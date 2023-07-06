 ميقاتي يبحث مع المنسق الأممي لعملية السلام الحفاظ على الهدوء في جنوب لبنان - بوابة الشروق
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ميقاتي يبحث مع المنسق الأممي لعملية السلام الحفاظ على الهدوء في جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 3:13 م | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 3:13 م

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، التزام لبنان بالقرارات الدولية، وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب.

واستقبل "ميقاتي"، في بيروت اليوم الخميس، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلند، والمستشار السياسي للمنسق الخاص للأمم المتحدة ميروسلاف زافيروف، ومدير شئون السياسية جورج رايكس، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.

ووفق البيان، تم خلال اللقاء التركيز على التزام لبنان بالقرارات الدولية وبالخط الأزرق وضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في الجنوب.

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