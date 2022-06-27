داهمت الشرطة البريطانية، أكثر من 1000 مزرعة للقنب (الحشيش) في أنحاء البلاد، حيث صادرت نباتات بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار)، وإلقاء القبض على نحو 1000 من المشتبه بهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس.

واستهدفت العملية الضخمة التي استمرت لمدة شهر، ما تعتقد سلطات إنفاذ القانون أنه كنز مربح بالنسبة لعصابات الجريمة المنظمة المتورطة في جرائم أخرى أيضا، مثل غسل الأموال وتهريب المخدرات من الفئة الأولى وأعمال عنف.

ومن جانبه، قال ستيف جوب رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية للجريمة المنظمة والخطيرة: "نعلم أن الشبكات المنظمة التي تشارك في إنتاج القنب، مرتبطة أيضا بشكل مباشر بمجموعة من الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل استيراد المخدرات من الفئة الأولى، والعبودية الحديثة، والعنف والاستغلال على نطاق أوسع".

وكانت "عملية ميل" - وهي الأكبر من نوعها وشاركت بها كل قوات الشرطة في إنجلترا وويلز واسكتلندا - شهدت خلال شهر يونيو الماضي مصادرة 200 ألف نبتة من القنب، بالإضافة إلى عدد يتراوح بين 15 و20 بندقية وأكثر من 40 سلاحا هجوميا آخر.