

يعلن مركز جزويت القاهرة الثقافي عن عودة نادي السينما بعد تعليقه فترة لتطويره وتحسين الخدمة التي يقدمها للجمهور، وذلك تحت إشراف الكاتبة والناقدة آية طنطاوي في السبت الثاني والرابع من كل شهر.

وفي هذا السياق، يبدأ النادى عروضه بفيلم The whale (2022) للمخرج دارين أرنوفسكي وذلك يوم السبت الموافق 8 يوليو فى تمام الساعة السابعة مساءً بنادي سينما الجزويت.

جدير بالذكر أنه ضمن خطة التطوير تقرر وضع فكرة شهرية يتم على أساسها اختيار أفلام الشهر، وفكرة هذا الشهر تنطلق من حيث "لحظة يتوقف البطل عن تأمل حياته ليخوض رحلة جديدة لا تعود بعدها حياته كالسابق، رحلة يواجه فيها المرآة، غرف الماضي، صورة قديمة للشاب الذي كانه، وهروبه الدائم من المواجهة حيث أن المواجهات لن تجعل الحاضر سهلاً، لكنها ستقلب الرحلة إلى مسارات لا يملك البطل خرائطها".

يشارك برنامج نادي سينما الجزويت لشهر يوليو 2023 قصص سينمائية لأبطال يبحثون عن سُبل للالتئام في الحياة، ربما الرحلة نفسها التئام لكن الألم المصاحب له قد لا يحتمل ولا تخلو الرحلة من مواجهات يلتقون فيها بنسختهم الحقيقية التي طالما هربوا منها، ونحن نقف أمام الرحلة لنسأل: هل كانت المواجهة تستحق كل هذا العناء؟.

يذكر أن نادى السينما يقدم نشاطه منذ أكثر من 25 سنة بمدرسة العائلة المقدسة "الجزويت"، وفى سنة 2000 بدأ نادى السينما عروضه بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة".