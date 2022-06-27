الصين تدرس تحرير أسعار الغاز للمنازل

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الصينية تدرس تحرير أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي؛ بسبب الخوف من تكرار أزمة نقص الإمدادات خلال فصل الصيف الحالي، بعد الأزمة التي شهدتها مناطق صينية في الشتاء الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التفكير في التخلي عن الأسعار الثابتة للغاز للاستخدام المنزلي يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الصين طفرة في الطلب على الغاز، حيث تتجه الصين لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العام الحالي.

وتدعم الحكومة الصينية شركات استيراد الغاز المملوكة للدولة، من أجل توقيع عقود طويلة الأجل لتقليل فرص حدوث أزمات نقص في الإمدادات في المستقبل.

كان محللون في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي وشركة دايوا كابيتال ماركتس للاستشارات قد ذكرت أن الحكومة الصينية تتداول وثيقة تتعلق بإصلاح الأسعار بما يعطي شركات المرافق القدرة على تمرير بعض الزيادة في تكلفة شراء الغاز إلى المستخدمين النهائيين.

ووفقا للخطة المقترحة، فإنه يمكن تحديث الأسعار على أساس شهري أو ربع سنوي للمستخدمين التجاريين والصناعيين وعلى أساس سنوي أو نصف سنوي للاستخدام المنزلي.

ورغم أن النظام الجديد سيمسح بزيادة أسعار الغاز للمستهلكين، فإنه سيبقي للحكومة أيضا الحق في التدخل ووضع سقف للأسعار إذا ما خرجت عن السيطرة.