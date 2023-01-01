صحة مطروح: فتح باب التقدم لمدارس الثانوية تمريض بدأ من الأحد المقبل

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، عن فتح باب التقديم لمدارس الثانوية تمريض بالمحافظة بنات وبنين، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم 16 من شهر يوليو الجاري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، أنه يشترط على الطلاب المتقدمين للمدارس الثانوية تمريض، أن يكونوا حاصلين على الشهادة الإعدادية، بمجموع كلي لا يقل عن 260 درجة دور أول، وحال عدم اكتمال العدد المطلوب سيتم النزول بالمجموع.

وأكد أنه تم فتح باب القبول بكل من مدارس الثانوية تمريض، مرسى مطروح بنين، ومرسى مطروح بنات، والحمام بنين، وسيوة بنين.