محادثات سرية بين لافروف ومسئولين أمريكيين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أفادت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، مساء اليوم الخميس، بإجراء محادثات سرية بين مسؤولين أمريكيين أمنيين سابقين ومسؤولين روس من بينهم وزير الخارجية سيرجي لافروف.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن «المحادثات بين لافروف والمسئولين الأمريكيين، تهدف لتمهيد الطريق أمام مفاوضات محتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا»، وذلك بحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي وقت سابق، دعا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، كلًا من روسيا وأوكرانيا إلى بدء مفاوضات سلام دون شروط مسبقة.

وتأتي مبادرة لوكاشينكو، ضمن مبادرات سابقة تبنتها عدد من الدول من بينها بيلاروسيا وتركيا والاتحاد الإفريقي؛ لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لكن انتهت جميعها بالفشل وعدم توصل أطراف النزاع إلى حل لإنهاء هذه الحرب.

وكانت أولى الجولات من المحادثات في 28 فبراير، بالقرب من الحدود البيلاروسية. وقال مكتب الرئيس الأوكراني وقت ذاك، إن الأهداف الرئيسية كانت الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من أوكرانيا، واختتمت دون اتفاقات فورية.

وفي 3 مارس، بدأت الجولة الثانية من محادثات السلام، واتفق الجانبان على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

وكانت مطالب روسيا، هي: اعتراف أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، واستقلال لوجانسك ودونيتسك الانفصاليين، ونزع السلاح والنازية.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنه بينما كانت بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات، فإن مطالب روسيا لم تتغير.

وبدأت الجولة الثالثة من المفاوضات في 7 مارس، وسط استمرار القتال والقصف.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق بعد، قال المفاوض الأوكراني ومستشار الرئيس ميخايلو بودولياك: «كانت هناك بعض التحولات الإيجابية الصغيرة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية للممرات الإنسانية».