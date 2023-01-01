روسيا: مزاعم عقد محادثات أمريكية غير رسمية مع لافروف غير صحيحة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن "مزاعم" إجراء مسئولين أمريكيين سابقين "محادثات سرية غير رسمية" بشأن أوكرانيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته إلى نيويورك في أبريل الماضي، "ليست صحيحة".

ووصفت زاخاروفا، التقارير الأمريكية عن تلك المحادثات بأنها "مزيفة"، وقالت للصحفيين: "هذه معلومات مضللة ووهمية أطلقت في وسائل الإعلام الغربية"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وكانت شبكة "إن. بي.سي" الإخبارية الأمريكية قد نقلت عن مصادر في تقرير الخميس، أن محادثات "سرية وغير رسمية" انعقدت بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، انخرط فيها من الجانب الأمريكي مسئولون سابقون رفيعو المستوى، ومقربون من الكرملين من الجانب الروسي.

وقالت المحطة إن الجانب الأمريكي عقد في مرة واحدة على الأقل محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مشيرةً إلى أن المحادثات تهدف إلى "تأسيس أرضية للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".