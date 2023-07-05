أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن كوريا الجنوبية فازت بصفقات بناء مصانع في الخارج بقيمة إجمالية 05ر13 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 0ر40% عن 31ر9 مليارات دولار مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، أن حجم الصفقات زاد بشكل كبير في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي منطقة الشرق الأوسط، فازت كوريا الجنوبية بصفقات بقيمة إجمالية 02ر7 مليارات دولار في النصف الأول من هذا العام، مسجلة ارتفاعا حادا بنسبة 3ر552% عن 08ر1 مليار دولار مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي منطقة أفريقيا، فازت بصفقات بقيمة إجمالية 7ر1 مليار دولار، بزيادة قدرها 1ر333% عن 400 مليون دولار مسجلة في العام الذي سبقه.

وفي منطقة أسيا، انخفض حجم الصفقات بنسبة 48% إلى 7ر2 مليار دولار خلال الفترة. وتراجع حجم الصفقات في الأمريكتين وأوروبا بنسبتي 5ر46% و5ر27% على التوالي.

وزاد حجم الصفقات في مجالات البتروكيماويات، وتوليد الطاقة وتحلية المياه، والمعدات، والمرافق الصناعية، والنفط والغاز، والقطاع البحري.

وقالت الوزارة إن حجم الصفقات التي فازت بها كوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، زادت بشكل ملحوظ، مضيفة أن البلاد تحقق إنجازات حقيقية في مجال بناء المصانع في الشرق الأوسط بفضل دبلوماسية القمة الاقتصادية التي تم الاضطلاع بها في المملكة العربية السعودية في نوفمبر من العام الماضي، وفي الإمارات العربية المتحدة في يناير من هذا العام.