مسئول: عباس يوجه خلال أيام دعوات لعقد اجتماع قيادي فلسطيني في القاهرة

أعلن مسئول فلسطيني، اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس، سيوجه خلال أيام دعوات رسمية لعقد اجتماع قيادي فلسطيني في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، للصحفيين في مدينة رام الله، إن عباس سيوجه دعوات لجميع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للمشاركة في اجتماع القاهرة.

وذكر الأحمد أن عباس سيحدد موعد الاجتماع، فيما يتم التواصل بشكل يومي بشأن ذلك مع مصر "التي رحبت باستضافة الاجتماع القيادي الفلسطيني ورعاية تعزيز الموقف الوطني الفلسطيني".

وأوضح أن الاجتماع المذكور سيركز على "بحث تعزيز الوحدة الوطنية والجهد الفلسطيني في إطار منظمة التحرير وبرنامجها الوطني ".

وتابع الأحمد قائلا: "إن من يريد أن يحضر ويمارس مسئولياته للاجتماع في القاهرة مرحب به ومن لا يريد فإن النضال والدفاع عن الشعب الفلسطيني شرف لمن يستحقه".

وكان عباس دعا خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للقيادة الفلسطينية، يوم الإثنين الماضي، الأمناء العامين للفصائل كافة لاجتماع سيكون الأول منذ سنوات، وذلك على خلفية عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين التي خلفت استشهاد 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى.

ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ.