السعودية تستضيف دورة الألعاب العربية الـ16 عام 2027

اعتمدت الجمعية العمومية العادية الـ21 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، المنعقدة مساء الأربعاء في العاصمة الجزائرية، استضافة السعودية للنسخة الـ16 من دورة الألعاب الرياضية العربية المقرر لها عام 2027.

وترأس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، في حضور رؤساء وممثلين عن اللجان الأولمبية العربية، الاجتماع الذي كان مسبوقا بالاجتماع الـ39 للمكتب التنفيذي لهذا الاتحاد الأولمبي العربي.

يذكر أن النسخة الـ15 لدورة الألعاب الرياضية العربية ستنطلق رسميا، اليوم الأربعاء، بإقامة حفل الافتتاح على ملعب الخامس يوليو في العاصمة الجزائرية.