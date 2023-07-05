مباحثات مغربية إيطالية لتوحيد الجهود للعمل معا في إفريقيا

أعلن وزير الشؤن الخارجية المغربي، ناصر بوربطة، أمس الأربعاء، في روما، أن المغرب وإيطاليا يعملان على إنشاء مجلس لرجال الأعمال؛ بهدف وضع رؤية مشتركة بين المغرب وإيطاليا للعمل معا في إفريقيا وتوحيد جهودهما في هذا الاتجاه.

وقال بوريطة، في تصريحات صحافية عقب مباحثات أجراها مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاجاني، إن إيطاليا "ترغب في العمل في إفريقيا مع المغرب، الذي تعتبره فاعلا رئيسيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بفضل استقراره والمبادرات التي يقوم بها، في مختلف المجالات".

ووصف بوريطة، الشراكة الاقتصادية بين البلدين بأنها "واعدة"، مشيرا إلى أن إيطاليا هي من بين أكبر عشرة شركاء تجاريين للمغرب، مع 200 شركة إيطالية موجودة في المغرب في العديد من القطاعات.

وأوضح أن زيارته إلى إيطاليا تأتي في إطار توجيهات العاهل المغربي، الهادفة إلى تنويع وتعزيز الشراكات داخل أوروبا والاتحاد الأوروبي وتوطيد العلاقات مع القوى الأوروبية ذات المصداقية"، مشدد على أن العلاقات بين المغرب وإيطاليا "قوية"ـ وتقوم على تعاون "مثمر" في جميع المجالات.