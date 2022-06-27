قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تعني تقديم خدمة علاجية ذات مستوى مرتفع للمواطن المصري، دون اضطراره لدفع مبالغ طائلة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن «المواطن يبحث دائمًا عن منظومة تمكنه من تلقي خدمة علاجية بجودة عالية، دون اضطراره لتحمل بشكل مباشر الإنفاق من الجيب على تلقي الخدمات».

وأوضح أن «التأمين الصحي الشامل خدمة علاجية تكافلية، قائمة على دفع اشتراك سنوي يمثل 1% من التكلفة الحقيقية؛ التي يتلقاها المواطن لو احتاج لتدخلات طبية»، مؤكدًا أن الدولة تتحمل قيمة الاشتراكات للمواطن غير القادر.

وأشار متحدث الصحة، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق المنظومة في 6 محافظات حتى الآن، هي: بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، قائلًا إنها تختلف عن المنظومة القديمة في عدة أمور أساسية.

وذكر أن التأمين الصحي الحالي يستهدف التأمين على الشخص، بينما تتضمن المنظومة الجديدة التأمين على الأسرة بالكامل، وهو ما رأى بأنه «يساوي حياة كريمة صحية للأسرة».

ولفت إلى أن المنظومة الجديدة تتيح أحقية الاختيار أمام المواطن؛ ليقرر مكان تلقي الخدمة، طالما مقدم الخدمة موجود ضمن المنظومة.

وأكمل: «كل المستشفيات على أرض مصر يمكن أن تكون ضمن المنظومة، بشرط اعتمادها من هيئة مستقلة (الاعتماد والرقابة)، التي تسجل المستشفى وتصرح أن المنشأة أصبحت مؤهلة للانضمام ومن حق المواطن العلاج فيها».