 12 نائبا برلمانيا هولنديا يزورون تايوان.. الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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12 نائبا برلمانيا هولنديا يزورون تايوان.. الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 3:20 م | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 3:20 م

يعتزم 12 نائبا برلمانيا هولنديا، زيارة تايوان في الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلته صحيفة "ألجمين داجبلاد" التي تتخذ من روتردام مقرا لها، عن نائب برلماني من حزب "الديمقراطيين الليبراليين 66".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، أن نواب البرلمان سيزورون تايوان خلال الفترة من 9 وحتى 14 من يوليو الجاري؛ لتحسين العلاقات الاقتصادية، بحسب ما قاله يورين فيتي، من حزب "الديمقراطيين الليبراليين 66".

ومن المقرر أن ينضم يان باتيرنوت، زعيم الديمقراطيين الليبراليين 66 إلى الزيارة.

جدير بالذكر أنه لا توجد سفارة أو قنصلية هولندية في تايوان؛ لأن هولندا لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية بالدولة الآسيوية.

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