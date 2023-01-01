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تأهل فريق المصري البورسعيدي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، بتغلبه على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ 16 من البطولة.

قدم الحرس شوط أول أفضل من المصري لاسيما من حيث الانتشار وغلق المساحات وكذلك التحولات الهجومية.

وفي الدقيقة 30 جاء التقدم للحدود بطريقة معتادة عن طريق رمية تماس طولية لخالد سامي، إلى داخل منطقة جزاء المصري ثم متابعة رأسية قبل أن ترتد الكرة من يد عصام ثروت، لتجد المتابع النيجيري فالنتين أودو ليسكنها الشباك.

استمرت محاولات المصري للتعويض لكن البورسعيدي لم يحقق مبتغاه قبل بداية الشوط الثاني، إذ استطاع عبده يحيى لاعب غزل المحلة السابق أن يحول كرة طولية برأسية إلى داخل شباك الحرس معلناً عن الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 58 عاد الحرس للتقدم من جديد مستغلا انفراد من منتصف الملعب بعد اندفاع هجومي للمصري، حيث استطاع النيجيري الآخر إيمانويل ديفيد أن يسجل في شباك ثروت.

الدقيقة 70 شهدت تحولاً جديداً في سيناريو المباراة بحصول محمد القاضي قلب دفاع الفريق السكندري على إنذار ثانٍ وبطاقة حمراء بسبب لمسة يد، ليلعب المصري بأفضلية عددية.

ظلت محاولات المصري للتعادل، مع تراجع دفاعي كبير للحرس ولكن دون الوصول إلى شباك محمد فوزي.

وفي الدقيقة 88 احتسب الحكم أحمد حمدي ركلة جزاء لصالح إيتوجا مهاجم المصري ضد إسلام عبداللاه، ليحصل البورسعيدي على فرصة ذهبية للتعويض.

ونجح إلياس الجلاسي في الدقيقة 89 في تسجيل هدف التعادل ليعيد المصري للمباراة من جديد.

وأهدر مروان حمدي فرصة قتل المباراة بالدقيقة 94 من توغل وتسديدة من داخل منطقة الجزاء حيث تصدى حارس الحدود.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية ومثلما نجح إيتوجا في الحصول على ركلة جزاء تعادل منها المصري، سجل هدف الفوز في الدقيقة 114 من استغلال لكرة طولية وتسديدة قوية سكنت الشباك.

ويتقابل المصري مع الفائز من الأهلي والداخلية.