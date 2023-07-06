الجيش الإسرائيلي: مهاجمة منطقة داخل لبنان بعد إطلاق قذيفة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مهاجمة منطقة داخل لبنان بعد إطلاق قذيفة بالقرب من الحدود.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "بعد تحقيق لقوات الجيش وصلت للمكان اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "ردا على ذلك يهاجم جيش الدفاع حاليًا منطقة الإطلاق داخل لبنان".

وكانت الوكالة اللبنانية، أفادت بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام عبر موقعها الإلكتروني اليوم" "يسجل في هذه الأثناء قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا".

وأشارت الوكالة، إلى تسجيل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155.