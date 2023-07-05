 أبو عبلة: خالد عبد الفتاح سليم ويشارك في تدريبات الفريق استعدادا للاتحاد - بوابة الشروق
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أبو عبلة: خالد عبد الفتاح سليم ويشارك في تدريبات الفريق استعدادا للاتحاد

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:18 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:19 ص

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  إن خالد عبد الفتاح سوف ينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق غدًا، بعدما تم فحص اللاعب عقب مباراة اليوم أمام الإسماعيلي والتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وأوضح أن خالد عبد الفتاح شعر بثقل خفيف في عضلة السمانة، وتم فحصه والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.


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