قال نويل روبنسون التيك توكر الألماني المعروف، إنه بدأ الرقص في عمر الـ 16 عامًا، ليكتشف بعدها أن الرقص شغفه الوحيد دون أي شيئًا آخر.



وأضاف خلال لقاء خاص له ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أنه نشأ في ميونخ بألمانيا، وأن والده نيجيري الجنسية ووالدته ألمانية، مؤكدًا أنه نشأ وسط ثقافتين مختلفتين ما أكسبه القدرة على أداء رقصات وألوان موسيقية متنوعة.



وكشف روبنسون أنه كان يحلم في طفولته بأن يصبح لاعب كرة قدم، وأنه كان يشعر بالحزن الشديد عند مشاهدته لمباريات كرة القدم بسبب عدم مشاركته فيها مثل اللاعبين، وبسؤاله عن أفضل لاعب كرة قدم في العالم من وجهة نظره، أكد أن ليونيل ميسي اللاعب الأرجنتيني هو الأفضل في التاريخ.



وعقب: «ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، ولكن أحترم رونالدو وأحبه أيضًا ولكن ميسي هو الأفضل بالنسبة لي»، مضيفًا: «أتمنى ألا يغضب مني أحد إذا ما قلت إن ميسي أفضل من رونالدو، فقد أكون قلت شيئا غير صحيحًا ولكن هذه وجهة نظري».



ويزور الألماني «روبنسون» عددا من المناطق السياحية والأثرية في مصر، إلى جانب تصويره لعدد من الفيديوهات التذكارية، وذلك على طريقته الخاصة المعروف بها وتأديته لبعض الرقصات، ونشرها على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وزار «نويل» عددًا كبيرًا من الدول حول العالم ومن بينها دول عربية، ويعتبر من أشهر الشخصيات المعروفة على تطبيق «التيك توك» في العالم، ويبلغ من العمر 26 عامًا، ويحظى بمتابعة 32.2 مليون شخص من مختلف دول العالم.