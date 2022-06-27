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الطيران العراقي يقصف هدفا مهما لداعش في ديالي

بغداد (د ب أ)
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 9:54 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 9:54 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في ديالي (57 من شمال شرقي بغداد).

وقالت خلية الإعلام ، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر": "يوماً بعد آخر يضيق الخناق على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها قطعات الأمنية والجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع المعلومات، اذ تمكن جهاز الأمن الوطني وبتخطيط وإشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم".

وأضاف أن "طائرات F-16 نفذت ضربة جوية في منطقة العبارة ديالى لاستهداف هذا المكان، وفي الساعة 500 خرجت قوة من لواء 21 شرطة اتحادية ومفارز الأمن الوطني بالقاطع لتفتيش مكان الضربة وعثرت على جثتين وبندقيتين M16، ومسدس وقنبلة يدوية".

وأشارت إلى مواصلة "دك أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم وستبقى القطعات الأمنية هي الأمان لشعبها الأبي".


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