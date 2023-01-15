واشنطن بوست: هل تتفوق الصين على الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي؟

تساءلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عما إذا كان بإمكان الصين التفوق على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى استبعاد الخبراء لذلك نظرا لأن تطوير الصين للذكاء الاصطناعي يتخلف كثيرا عن نظرائها الغربيين في عدة قطاعات.

وقالت الصحيفة خلال تقرير لها، إن المنافسة التكنولوجية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين امتدت إلى مجال جديد هذا العام، وذلك بينما جعلت أدوات ذكاء اصطناعي شهيرة مثل "شات جي بي تي" الذكاء الاصطناعي، جزءا من الحياة اليومية.

ومن روبوتات الدردشة إلى السيارات ذاتية القيادة، يتسابق أكبر اقتصاديين في العالم على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا، بحسب واشنطن بوست.

لكن محللون قالوا إن تطوير الصين للذكاء الاصطناعي يتخلف كثيرا عن نظرائها الغربيين في عدة قطاعات، وإن كان هناك مجالا واحدا سبقت فيه بكين واشنطن، وهو وضع لوائح الذكاء الاصطناعي.

وكانت السلطات الصينية استباقية للغاية بشأن تنظيم بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تسمح لعموم الناس بإنشاء المحتوى الخاص بهم، وأصبح الامتثال عقبة رئيسة أمام الشركات في البلاد.

وذهبت بعض الشركات الصينية إلى حد وضع القواعد الخاصة بهم، ويتطلب تطبيق "دوين"، وهو النسخة الصينية من منصة "تيك توك"، تصنيف المحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، وأن يسجل أي شخص يقوم بالنشر على المنصة بتسجيل هوياتهم الحقيقية.

ومع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي، يحاول المنظمون في واشنطن وحول العالم معرفة كيفية إدارة التهديدات المحتملة على الخصوصية، والتوظيف، والملكية الفكرية، وحتى الوجود البشري نفسه.

وحث زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الكونجرس الشهر الماضي، على اعتماد لوائح "شاملة" بشأن صناعة الذكاء الاصطناعي.

لكن هناك أيضًا مخاوف من أن وضع حواجز حماية على التكنولوجيا في الولايات المتحدة سيسلم القيادة في القطاع إلى الشركات الصينية.

وأوضحت "واشنطن بوست" أن الشركات الصينية، كانت تستثمر في الذكاء الاصطناعي على مدار سنوات -من وضع كاميرات المراقبة بشوارع المدن إلى استخدام تقنية التعرف على الوجه لمراقبة استخدام المناديل في المراحيض العامة- ولطالما كانت في طليعة تكنولوجيا المراقبة.

لكن عندما يتعلق الأمر بأنواع أخرى من الذكاء الاصطناعي، تتخلف الشركات الصينية عن نظرائها الدوليين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحكومة الصينية تتحكم بصرامة في المعلومات والاتصالات.

وبدلا من التركيز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تدع عامة الناس ينشئون محتوى فريد، مثل روبوتان الدردشة ومولدات الصور، ركزت الشركات الصينية على التقنيات ذات الاستخدامات التجارية الواضحة، مثل تكنولوجيا المراقبة.

ونتيجة لذلك، وفي مجالات أخرى من الذكاء الاصطناعي، مثل النماذج اللغوية الكبير التي تدعم روبوتات الدردشة، تعين على الشركات الصينية الاستفادة من النماذج التي طُورت خارج الصين.

وخلال دراسة أجريت مؤخرا، تبين أن معظم النماذج اللغوية الكبيرة التي طورت في الصين كان متخلفة بنحو عامين عن تلك المطورة في الولايات المتحدة، وهي فجوة سيكون من الصعب إغلاقها حتى لو اضطرت الشركات الأمريكية إلى التكيف مع التنظيم.

كما تصعب هذه الفجوة على الشركات الصينية جذب أفضل المواهب الهندسية في العالم، وسيفضل كثيرون العمل في شركات تتوفر لديها الموارد والمرونة للتجربة في المجالات البحثية الرائدة.

وبحسب "واشنطن بوست"، قال خبراء إنه في حين يجادل المشرعون في واشنطن بشأن كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي بطريقة تحد من الأضرار المحتملة، لديهم الفرصة لتحقيق ما لم تحققه بكين، وهو إيجاد سبيل لوضع حواجز حماية على التكنولوجيا بدون تقييد تطورها في المستقبل.